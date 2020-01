Sabato prossimo 25 gennaio tutti i cittadini, i sindaci, unitamente ai vari rappresentanti delle amministrazioni locali, e i massimi rappresentanti istituzionali della provincia di Agrigento, denunceranno lo stato precario delle infrastrutture viarie con una manifestazione che si svolgerà lungo la SS 640, con un corteo che si snoderà dalla rotonda Giunone alla rotonda degli Scrittori, chiedendo al governo nazionale e regionale l’eliminazione dello stato di isolamento in cui versa l’intera provincia.

Anche la Misericordia di Campobello di Licata sarà presente alla manifestazione “Gente indignata in strada”, condividendo le stesse preoccupazioni dei Sindaci e delle associazioni della nostra provincia, ha dichiarato il governatore Carmelo Vaccaro, e per questo insieme a tanti volontari e componenti del magistrato saremo nella Città dei Templi sabato alle ore 11, per unirci a quanti hanno a cuore le sorti del nostro territorio.

Il nostro supporto, ha continuato il Governatore Carmelo Vaccaro, sarà duplice perché, come richiesto dagli organizzatori, saremo presenti con i nostri mezzi sanitari per garantire il servizio di assistenza sanitaria sia con l’Ambulanza che, per la prima volta in Sicilia, con l’auto infermieristica, che vedrà a bordo la presenza di un infermiere. Il servizio sarà garantito in sinergia con l’OPI di Agrigento (Ordine professioni infermieristiche), in seguito alla stipula del protocollo d’intesa per la sperimentazione del mezzo sanitario Intermedio.