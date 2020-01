Sequestrato 63kg di prodotto ittico: devoluto in beneficenza

Personale militare della Guardia Costiera di Sciacca, nella giornata odierna

contestando una violazione di carattere amministrativo di 2.000 euro ad un

peschereccio per aver navigato in aree soggette a restrizione dell’attività di pesca, ha operato il sequestro, oltre che di una rete a strascico, di 63 Kg di prodotto ittico frutto dell’attività di pesca nell’area di mare appunto interdetta. Prontamente avvisato il Servizio Veterinario di Sciacca che ha giudicato idoneo al consumo umano il prodotto ittico sequestrato, quest’ultimo è stato donato in beneficenza tramite il Sig. Vito

Sclafani in qualità di rappresentante del Banco Alimentare Sicilia Occidentale onlus a favore della Parrocchia Santa Caterina di Sciacca – Mensa della Solidarietà.

Rimane alta l’attenzione da parte dei militare dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca in merito al controllo del territorio, tutela dell’ambiente marino e contrasto alla pesca illegale, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali volte a tutelare la risorsa ittica.