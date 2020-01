Turismo e crescita auspici per il 2020

Catania ha salutato il 2020 con energia e rinnovato entusiasmo. Migliaia di presenza per gli eventi in piazza ed il boom di turisti lasciano ben sperare, così il sindaco Salvo Pogliese ha voluto esprimere tutto il suo gradimento per questi giorni di festa.

“Non poteva aprirsi in maniera migliore il 2020, grazie all’apprezzatissimo concerto di Capodanno del Teatro Massimo Bellini che abbiamo fortemente voluto fosse trasmesso in diretta tv e streaming e una piazza Università gremita da catanesi e turisti, che attraverso il maxischermo che ne ha diffuso suoni e immagini, hanno assistito al concerto del coro e dei professori dell’orchestra del Teatro, guidati da un direttore di eccezionale talento come Andrea Sanguineti. E’ stato il giusto coronamento di un grande sforzo organizzativo, durato oltre un mese, a costo zero per il bilancio comunale e per i cittadini catanesi, di cui siamo particolarmente orgogliosi; iniziato lo scorso 30 novembre con l’accensione anticipata delle luminarie e proseguito con il successo dei mercatini di Natale e in particolar modo di quello di piazza Università, sperimentato per la prima volta ma destinato a rimanere come tradizione della Città. E poi le decine di eventi che abbiamo promosso in tantissimi siti monumentali, dal castello Ursino coi ragazzi di Gammazita alle magnifiche esibizioni di musica popolare nella pescheria, solo per citarne due, manifestazioni che hanno attirato migliaia di giovani e turisti nel cuore del centro storico.

Abbiamo riguadagnato la ribalta dei tg nazionali, nonostante il dissesto finanziario che abbiamo trovato, grazie a concerti di grande valore, realizzati con uno sforzo corale di tanti imprenditori, il sostegno dell’assessorato regionale al Turismo guidato da Manlio Messina e un’organizzazione che, a detta di molti, a Catania non si vedeva da parecchi anni.

In verità, a Catania, stiamo vivendo una fase di storica trasformazione della nostra città, che sta diventando polo di attrazione del turismo, non più solo di passaggio. Lo testimoniano con evidenza tutti gli indicatori del 2019 e i dati in progressiva crescita dei passeggeri in arrivo nell’aeroporto e l’incremento delle presenze nelle strutture ricettive. Lo confermano anche i dati in aumento dei visitatori che hanno affollato il Castello, negli eventi culturali e nei siti museali. Turisti che hanno goduto di un clima invidiabile e di un’importante offerta di eventi e servizi, con il Comune di Catania in prima linea per garantire ordine e la massima sicurezza, soprattutto in occasione dei concerti di Piazza Duomo.

Seppure consapevoli che tanto, anzi tantissimo c’è ancora da fare per recuperare il tempo perduto, è tangibile che Catania si sta rialzando e ha ripreso a crescere; e spetta a ciascuno di noi accompagnare questo rinnovamento con una narrazione che rilevi i tanti progressi registrati e i fatti positivi che accadono; senza tralasciare errori e disfunzioni che vanno migliorate, ovviamente, ma anche senza scadere nell’istintivo autolesionismo che purtroppo, ogni tanto, prende il sopravvento sulla realtà, forse per quel malcelato senso di sudditanza che ci accompagna.

Ai catanesi tutti, rivolgo il mio sentito augurio di buon 2020, per fare crescere ancora di più la nostra Catania con rinnovate scelte d’amore che ogni giorno ci dobbiamo impegnare a compiere per garantire serenità, lavoro e solidarietà verso chi ha più bisogno. Insieme a ogni cittadino animato da buona volontà e voglia di rinascita, noi siamo in campo per queste decisive sfide del nuovo decennio”.