Comitato 2021: : Condotta Agraria – rimane a Canicattì Grazie All’On. Carmelo Pullara.

L’ufficio della condotta agraria rischiava di chiudere gli uffici di Canicatti’ , logicamente con grave danno per gli operatori che giornalmente ne usufruiscono.

Da prendere in considerazione che gia’ l’agricoltura canicattinese e di tutti i comuni limitrofi e’ in grave crisi , peraltro abbandonata a se stessa senza che qualcuno si interessi del suo sviluppo.

Questo comitato civico 2021 si e’ premurato di incontrare l’on. Carmelo Pullara per chiedere un suo interessamento onde evitare affinche’ l’ufficio della condotta agraria potesse rimanere nella nostra città.

Ieri abbiamo ricevuto la notizia che l’ufficio della condotta agraria non chiudera’ ma restera’ attivo.

Aspettiamo notizie per il foro boario perche’ riprende la sua originaria destinazione per costituire momento di incontro e confronto degli allevatori per il rilancio del settore.

Di riprendere il percorso iniziato e interrotto nell’anno 2001 dall’allora sindaco pro-tempore prof. Antonio Scrimali.

Ci permettiamo rivolgere , come e’ giusto che sia, un plauso all’on. Pullara.

Canicattì 24/01/2020

IL SEGRETARIO

Calogero Giarratana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Giardina