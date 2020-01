Esercizio abusivo della professione, assolto tecnico

Il Tribunale di Agrigento ha assolto per non aver commesso il fatto un tecnico agrigentino finito sul banco degli imputati per l’ipotesi di reato di esercizio abusivo della professione. All’uomo veniva contestato l’aver presentato una pratica pur essendo stato sospeso dal proprio ordine professionale. La difesa dell’imputato, rappresentata dall’avvocato Giuseppina Ganci, è riuscita a dimostrare che il professionista non era mai venuto a conoscenza della sospensione irrogata dall’ordine di appartenenza e pertanto era perfettamente legittimato a presentare ogni genere di pratica attinente alla professione e al ruolo ricoperto non risultando allo stato alcuna comunicazione di sospensione.

