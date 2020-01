Festival regionale teatrale Fratelli di scena”. In scena la Parnasso

Ottava edizione del Festival teatrale regionale “Fratelli di Scena”, a Campobello di Licata, presso l’auditorium comunale ”Prof. Carmelio Graci” del Centro polivalente per i servizi socio-culturali, venerdì 24, alle ore 20,30. In scena la locale compagnia “Quelli della Parnasso” in “Il Matrimonio perfetto”. L’organizzazione è curata dalle associazioni Helios Artisti Associati, Acsd e “Il Covo degli Artisti”, con il patrocinio del Comune di Campobello di Licata, Acsi e Uilt, e con la collaborazione dell’ “Athena Club” di Ravanusa. L’organizzazione generale è di Luigi Progno, Giuseppe Rizzo e Giovanna Maria Termini. La direzione artistica, coordinata da Calogero Valerio Ciotta: “Abbiamo voluto ospitare nel nostro cartellone anche compagnie del nostro territorio, alle quali abbiamo ritenuto opportuno dare ulteriore visibilità”. La rassegna si concluderà il 21 marzo.

Giovanni Blanda