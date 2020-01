Gioventù Nazionale, Gabriele La Marca nuovo portavoce di Campobello di Licata

Il Portavoce provinciale di Gioventù Nazionale, Gabriele Brunetto, ha ufficialmente nominato il giovane campobellese, Gabriele La Marca, Portavoce di Campobello di Licata.

“Sono felice della nomina di Gabriele La Marca e sono certo che svolgerà un ottimo lavoro – afferma Brunetto – Gioventù Nazionale oggi è una realtà che segue il trend di crescita di Fratelli d’Italia nella provincia agrigentina ed a livello nazionale. C’è tanto lavoro da fare, ma con entusiasmo e determinazione, ed in piena sintonia con i dirigenti provinciali del partito, daremo sostanza alla voce ed alle idee dei giovani della provincia”.

Esprime soddisfazione anche il neo Portavoce cittadino di Gioventù Nazionale, Gabriele La Marca, che afferma: “Non in tutti i partiti i giovani sono coinvolti così come avviene in Fratelli d’Italia. Sono entusiasta della nomina ricevuta e porterò avanti il mio compito nell’interesse della comunità campobellese, cercando di coinvolgere altri giovani che come me vogliono avvicinarsi alla buona politica.

Ringrazio sentitamente Gabriele Brunetto per la fiducia accordatami”.