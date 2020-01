Palma di Montechiaro, nominata la nuova giunta

Il sindaco di Palma di Montechiaro , Stefano Castellino, ha nominato la nuova Giunta. A metà legislatura, così come aveva promesso in campagna elettorale, ha azzerato l’Esecutivo e alla fine Castellino ha optato per un solo cambiamento: esce di scena Roberto Onolfo per fare spazio a Lorenzo Pace. Per il resto, la squadra è stata confermata e risulta composta da Giuseppe D’Orsi, Anna Maria Sanfilippo, Angelo Cottitto e Salvatore Castronovo.

“Da oggi – ha detto il sindaco di Palma di Montechiaro – ricominciamo a lavorare a pieno regime per continuare a dare risposte alla cittadinanza. In questi primi due anni e mezzo di amministrazione abbiamo rilanciato l’immagine di Palma e uno dei primi obiettivi che ci prefiggiamo adesso è quello di cercare di diventare Capitale della Cultura nel 2021, siamo in corsa e vogliamo giocare tutte le nostre carte”