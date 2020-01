Polpette avvelenate a Zingarello, Mareamico: “forse abbiamo evitato strage”

A Zingarello alcuni abitanti del luogo hanno trovato per strada una ventina di polpettine di colore verde che, probabilmente, contengono la metaldeide, composto chimico velenoso usato come fitofarmaco contro le lumache e le chiocciole.

“Forse questa sera abbiamo evitato una strage di cani e di gatti, commenta l’Associazione Mareamico. Domani porteremo alcune polpettine all’ASP che le invierà all’Istituto Zooprofilattico di Palermo per le analisi del caso”.

loading..