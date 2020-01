Sciacca: presentata la mozione di sfiducia contro il Sindaco Francesca Valenti

Una parte delle opposizioni ha presentato la mozione di sfiducia al sindaco di Sciacca Francesca Valenti. A firmarla sono stati 10 consiglieri comunali. Non ha firmato il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Alessandro Curreri, impegnato per lavoro lontano dalla Sicilia fino al prossimo 2 febbraio. Sulla mozione di sfiducia protocollata manca anche la firma del consigliere comunale Pasquale Bentivegna, il quale però ha assicurato che la voterà in aula consiliare. Per approvare la mozione di sfiducia saranno necessari 15 voti. Le opposizioni contano complessivamente su 12 consiglieri, ma potrebbero essere determinanti i 3 consiglieri di Italia Viva. Dunque, hanno firmato e presentato la mozione i seguenti consiglieri comunali: Bono, Milioti, Bilello, Termine, Cognata, Monte, Santangelo, Deliberto, Caracappa e Maglienti. In dieci pagine dattiloscritte, i consiglieri hanno evidenziato, da una parte le motivazioni di carattere amministrativo che avrebbero arrecato danni allo sviluppo della città; dall’altra, la mancata realizzazione del programma elettorale e le inefficienze gestionali. Si apre, così, una fase politica locale particolarmente delicata.

