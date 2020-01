Al via la marcia contro l’isolamento della provincia di Agrigento: viadotti chiusi da anni, strade dissestate, ponti abbattuti e ancora non ricostruiti. Sono tante le problematiche che hanno riunito sindaci, partiti, associazioni, sindacati e liberi cittadini in una marcia partita questa mattina dalla rotonda Giunone e conclusasi alla Rotonda degli Scrittori.

loading..