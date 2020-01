Cambiamenti climatici, il Comune di Agrigento redige il “Paesc”

Il Comune di Agrigento ha approvato il “PAESC – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima”.

presso il Collegio dei Filippini, il Sindaco Calogero Firetto ha presentato l’architetto Salvatore Pitruzzella neo Energy Manager che si occuperà di gestire il “Paesc”.

“Agrigento prosegue il proprio impegno per l’ambiente insieme ad altri enti locali che in tutto il mondo hanno sottoscritto il Patto dei Sindaci. Con questo documento gli enti locali pianificano le proprie azioni per ridurre le emissioni di Co2 di almeno il 40% entro il 2030, aumentare l’efficienza energetica e preparare il territorio alle mutazioni del clima”, ha dichiarato l’architetto Pitruzzella.

Sarà necessaria una progettazione mirata grazie anche ai finanziamenti messi a disposizione della Comunità Europea, che ha difatti attivato una serie di interventi partendo dal basso, cioè dai Comuni e dai cittadini, allo scopo di invitare tutti a comportamenti virtuosi per il miglioramento delle condizioni climatiche.