Canicattì, gazebo della Lega per gli accertamenti Tasi e Imu

Il Circolo Lega Salvini Premier di Canicattì in persona del Commissario cittadino Diego Ficarra, preso atto degli avvisi di accertamento di IMU e TASI 2014 e 2015 inviati a tappeto su tutta Canicattì organizza per oggi pomeriggio dalle ore 17,30 alle ore 20,30 presso la Villa Comunale di Canicattì un gazebo per raccolta firme al fine di chiedere all’amministratore di potenziare il personale degli uffici comunali atti a ricevere i cittadini e delucidarli dalla richiesta di pagamento e dare maggiori informazioni che a tutt’oggi si rilevano inefficienti. Pertanto facciamo un appello ed un invito ai cittadini a sottoscrivere la nostra proposta.

Commissario Cittadino Circolo Lega Salvini Premier di Canicattì, Diego Ficarra

