Canicattì, incendio negli uffici del Monte Paschi

Stamani i vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere l’incendio sviluppatosi all’interno degli uffici della Morte dei Paschi di Canicattì che ha sede in piazza IV novembre. La strada è stata inibita al transito dalle forze dell’ordine intervenute. Non sono chiare le cause dell’incendio anche se da alcune prime indiscrezioni sembra che prima che si sviluppasse , si era visto uscire fumo dall’interno degli uffici. Saranno le approfondite indagini delle forze dell’ordine intervenute a fare luce sull’accaduto

