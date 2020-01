Euroform: Malossi, il giovane agrigentino Francesco Incorvaia vince il premio “ScooterMatic Junior”

L’alunno del corso di “Riparazione veicoli a motore” dell’Euroform di Agrigento, Francesco Incorvaia, aspirante meccanico e pilota, ha vinto il trofeo ScooterMatic Junior. Originario di Agrigento, il giovane studente della scuola professionale dei mestieri Euroform è stato premiato per aver trionfato alla prima edizione della competizione dei Trofei Malossi dedicata ai giovani. La speciale categoria è stata ideata con l’obiettivo di dare la possibilità ai ragazzi di misurarsi con la pista portando lo scooter con cui affrontano le strade tutti i giorni, non prima di aver apportato qualche modifica.

Il lavoro dei piloti, inoltre, è stato caratterizzato da molti altri elementi come la capacità di sostituire i componenti originali con quelli forniti secondo le istruzioni e l’ordine e la pulizia della postazione di lavoro durante le prove. Francesco Incorvaia, grazie all’Euroform e alle professionali lezioni dei docenti di meccanica, ha perfezionato la sua formazione e preparazione, e ha vinto con merito il trofeo ScooterMatic Junior nello scorso mese di novembre. La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina nella sede della Malossi a Calderara di Reno in provincia di Bologna. Francesco Incorvaia è stato premiato da Sandro Malossi, responsabile marketing e manifestazioni sportive della storica azienda motoristica italiana. Il premio consiste in un attestato ed in una prova su pista i prossimi 18 e 19 aprile presso l’autodromo Valle dei Templi di Racalmuto, organizzata dalla Malossi. Il direttore dell’Euroform Salvatore Licata, i docenti e tutti i collaboratori si congratulano con Francesco per il prestigioso riconoscimento e augurano al giovane alunno un futuro lavorativo ricco di grandi soddisfazioni.

Di Davide Sardo