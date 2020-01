Palma di Montechiaro, bruciata l’auto di una insegnante

Indagini in corso per accertare le cause di un rogo, che sembrerebbe di natura dolosa, che la scorsa notte ha distrutto – lungo via Ruggero Settimo – una Fiat Punto di proprietà di una insegnante di Palma di Montechiaro.

Fiamme alte e fumo denso hanno preoccupato i residenti della via che si trova al centro del paese del gattopardo. Sul posto le forze dell’ordine, insieme ad una squadra di Vigili del Fuoco, hanno avviato l’attività di indagine.