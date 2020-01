Campobello di Licata, manutenzione straordinaria al Cimitero

Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture della 17 teoria e della copertura della cappella comunale. Approvazione in linea tecnica ed amministrativa, importo euro 20 mila. Per l’Amministrazione comunale è intendimento lo sviluppo politico per conservare il patrimonio edilizio, mediante realizzazione dell’ intervento di manutenzione straordinaria degli immobili comunali. Dopo sopralluoghi effettuati dall’ Ufficio tecnico comunale, è emersa la necessità di eseguire l’intervento di manutenzione straordinaria delle coperture della 17 teoria e copertura della cappella del cimitero comunale

Giovanni Blanda