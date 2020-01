Canicattì, a fuoco auto di casalinga: indagini in corso

Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Canicattì su un incendio che nella notte ha distrutto una Renault di proprietà di una casalinga e danneggiato una Opel parcheggiata nelle adiacenze. Il fatto è avvenuto poco dopo le 3.30 in via Verdi,a Canicattì.

Non sono ancora chiari i motivi alla base dell’incendio. Sul posto, oltre i carabinieri, anche una squadra di Vigili del Fuoco. Si attendono i rilievi per capire la natura del rogo. Nessuna pista esclusa.