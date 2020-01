Canicattì: controlli straordinari del territorio a Canicattì, disposti dal Questore di Agrigento Iraci

Continuano i controlli straordinari del territorio a Canicattì, disposti dal Questore di Agrigento Iraci ed eseguiti dai poliziotti del locale commissariato di Canicattì alla guida del Dott. Cesare Castelli. Ecco i risultati: 20 posti di controllo, 4 posti di blocco, 383 persone identificate e controllate (anche con test alcoolemico), 202 autovetture fermate, 52 contravvenzioni per violazione al codice della strada (alcuni, troppi, continuano a circolare privi di assicurazione rca), 120 punti della patente decurtati, 4 veicoli sequestrati, 6 controlli amministrativi ad esercizi pubblici con una sanzione amministrativa di 1032 euro irrogata, 31 controlli domiciliari a pregiudicati sottoposti a misure alternative alla detenzione carceraria, 5 perquisizioni effettuate su strada. Nel corso della citata attività è stata fermata un’auto il cui guidatore, un giovane trentenne di Canicattì, a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico che è stato sequestrato. Il giovane è stato denunciato alla A.G. per porto illecito di armi od oggetti atti ad offendere. Alle operazioni ha partecipato (sotto la guida e direzione del Commissariato) anche il Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e la Sezione Polizia Stradale di Ag.

Simili controlli anche a Licata. Nel corso di detti controlli, finalizzati soprattutto alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di droghe tra i giovani, sono stati effettuati perquisizioni personali a diversi giovani con atteggiamenti sospetti o alterati e sono stati trovate e sequestrate sostanze stupefacenti a 5 di questi, di cui 3 minorenni (16 e 17 enni). In particolare, sono stati rinvenuti e sequestrari complessivamente circa 2 grammi di hashish e circa 6 di marijuana. Tutti i ragazzi sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti.