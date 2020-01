Devono scontare condanna definitiva: due arresti

Devono scontare condanne passate in giudicato e per questo motivo i carabinieri hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere nell’agrigentino.

I militari della stazione di Campobello di Licata hanno arrestato un 52enne, appena ritornato dalla Germania, perché deve scontare un mese di reclusione per reati legati all’abusivismo edilizio.

A Favara, invece, i carabinieri hanno arrestato un 37enne riconosciuto colpevole del reato di furto in abitazione. Dovrà scontare otto mesi in detenzione domiciliare.