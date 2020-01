Mercatone Uno, prorogata cassa integrazione

E’ stata raggiunta l’intesa per la proroga della Cassa Integrazione Straordinaria per i 1.689 lavoratori di Mercatone Uno in forza presso i punti vendita e per la sede di Imola. Lo comunica il Ministero del Lavoro precisando che la proroga è dal 23 gennaio al 23 maggio e la decisione è stata presa “tenuto conto dell’andamento delle trattative in corso per la cessione dei compendi aziendali”. Mercatone Uno è attualmente in Amministrazione Straordinaria.

Al tavolo, tenutosi presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, hanno preso parte i rappresentanti dello stesso dicastero, dell’azienda, delle organizzazioni sindacali di categoria e delle Regioni Lazio, Lombardia, Marche ed Emilia-Romagna.

“Considerato l’attuale andamento delle trattative in corso per la cessione dei compendi aziendali, si è ritenuto necessario prorogare il trattamento straordinario di integrazione salariale per 1.689 lavoratori, in calo quindi rispetto al precedente periodo (1.824), in forza presso i molteplici punti vendita dislocati sul territorio nazionale e la sede di Imola” si legge nella nota.

In vista del mese di maggio, proseguirà il confronto tra le Parti con l’obiettivo finale di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali. Inoltre, durante l’incontro, i Commissari si sono impegnati a effettuare una ricognizione dei lavoratori coinvolti nel trattamento CIGS che potrebbero essere interessati all’utilizzo dell’assegno di ricollocazione.