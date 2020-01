AIA, 33 nuovi arbitri per la Sezione di Agrigento

Mattinata di esami per 33 nuovi ragazzi e ragazze che hanno brillantemente superato il Corso nazionale per arbitri di calcio svolto dalla nostra Sezione . I giovani provenienti da tutta la provincia dopo 3 mesi circa di corso tenuto dagli istruttori qualificati della nostra Sezione preso le città di Agrigento, Canicattì , Sciacca , Ribera e Cammarata questa mattinata si sono confrontati con la Commissione d’esami presieduta dal Componente Cra Antonino Sciabarrà sostenendo i quiz tecnici e le prove orali . Tanto entusiasmo per i nuovi arbitri e per i tanti genitori presenti che si sono complimentati con il Presidente Gero Drago e con tutti i corsisti per la qualità formativa e i tanti valori educativi che in questa prima fase anno avuto modo di apprezzare . Adesso presto i nuovi arbitri di cui fanno parte anche 3 ragazze che si aggiungono alle 2 già presenti cominceranno la loro avventura iniziando ad arbitrare le categorie giovanili . Un ringraziamento speciale va’ attribuito ai colleghi Antonino Costanza ( vice presidente ) , Francecso Bentivegna , Calogero Lupo , Pietro Costanza , Mario Chillura , Giuseppe Liberto e Alessandro Magro per la grande passione e amore messaci nel preparare queste giovani leve . Il Presidente Gero Drago di concerto con Antonino Sciabarrà hanno voluto sottolineare come diventare arbitri significa esserlo sia in campo che nella vita rispettando regole , comportamenti e valori etici e iniziare a pensare da atleti .

