Campobello di Licata, lavori di manutenzione delle caditoie di via Sindaco Siragusa

La Pubblica amministrazione ha approvato la perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione delle caditoie di via Sindaco Siragusa, per l’ importo al netto del ribasso del 38,88 per cento e per euro 6.427,51. Il bilancio è stata prevista la somma di euro 11 mila per i lavori. L’intervento da effettuare è necessario per evitare allagamenti nella zona a valle della Divina Commedia e in particolare nell’area adiacente al centro polivalente, e consistente nella realizzazione di caditoie e un piccolo muretto di contenimento delle acque piovane.

Giovanni Blanda