Dolce&Gabbana, scelta Palazzolo per la nuova campagna in bianco e nero

Gli scatti di Salvo Alibrio, ambientati a Palazzolo, sono al centro della nuova campagna Adv di Dolce&Gabbana. Fotografie in bianco e nero che, secondo le intenzione dell’artista e degli stilisti siciliani, hanno come obiettivo la rievocazione dell’atmosfera, dei dei simboli e delle tradizioni dell’isola.

“Esaltato dalla profondità delle inquadrature e dalla saturazione del bicolore, il Dna Dolce&Gabbana emerge dagli scatti della campagna con tutta la storia, i valori e le suggestioni a cui rimanda. Scenari di vita quotidiana sono affiancati a tradizionali momenti di convivialità di paese, divenendo sfondo suggestivo agli abiti della collezione” spiegano i promotori della campagna.

Palazzolo vive un momento di grande notorietà, infatti nei mesi scorsi il Comune della zona montana del Siracusano è stato protagonista della trasmissione televisiva di Rai 3 il Borgo dei borghi, finita, comunque, tra le polemiche dopo il discusso successo di Bobbio, in Emilia Romagna, spinto dal presidente della giuria, Daverio, cittadino onorario della città emiliana.

Soddisfatto il sindaco di Palazzolo Salvatore Gallo dell’interesse di Dolce&Gabbana per Palazzolo in quanto il ritorno di immagine per il Comune montano sarà certamente importante.