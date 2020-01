Il Museo dei 5 Sensi impegnato in un’esperimento di ingegneria sociale

Settimana fitta di incontri e di intenso lavoro di squadra per il Museo Diffuso dei 5 Sensi. Protagonisti delle riunioni operative sono stati i commercianti, i ceramisti, i pasticceri, le scuole, i ristoranti, i bar, i pub e B&B che hanno lavorato in sinergia alla programmazione delle azioni da portare avanti come COMUNITÀ. Il Comune di Sciacca ha ospitato gli incontri mettendo a disposizione del Museo Diffuso la Sala Blasco. Protagonista di ogni incontro, insieme alla rete di comunità, il giornalista, scrittore e conduttore RAI Emilio Casalini che ha deciso di supportare il Museo Diffuso dei 5 Sensi nel progetto di sviluppo di un turismo esperienziale di alto livello che possa diventare volano per l’economia di un territorio colmo si di bellezza, ma troppo spesso non adeguatamente valorizzata. “Siamo all’inizio di un esperimento di ingegneria sociale unico in Italia.” – afferma Casalini “Un’intera comunità, non un singolo imprenditore o una categoria di professionisti, ma tutte le categorie e potenzialmente ogni singolo cittadino, decide di scegliere come costruire il proprio futuro. Ecco perché il Museo Diffuso ha iniziato un percorso con albergatori, ristoratori, artigiani, commercianti, perché ognuno inizi a diventare il primo narratore della bellezza di questa terra e diventi un volano per far conoscere gli altri.

