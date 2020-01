La deputata Elvira Amata nuovo capogruppo all’Ars di Fratelli d’Italia

Congratulazioni e auguri di buon lavoro al neocapogruppo da parte dell’onorevole Salvo Pogliese e dell’onorevole Giampiero Cannella, coordinatori regionali di Fratelli d’Italia per la Sicilia: “Conosciamo e apprezziamo le capacità politiche e le qualità umane di Elvira Amata. Siamo certi che con il supporto e la collaborazione di tutto il gruppo parlamentare di FdI all’Ars, e dell’assessore regionale Manlio Messina, svolgerà uno splendido lavoro nell’interesse esclusivo dei Siciliani”.

Elvira Amata è nata a Messina il 2 ottobre 1969. E’stata presidente della Commissione parlamentare speciale Statuto e materia statutaria, componente della VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari, componente della Commissione Regolamento e segretario di Fratelli d’Italia.

Del gruppo fanno parte, come già detto, Rosanna Cannata, che nel luglio scorso ha lasciato Forza Italia per transitare in Fratelli d’Italia; Gaetano Galvagno, componente della Commissione speciale d’inchiesta sul fenomeno del randagismo in Sicilia e della Commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia e componente della Commissione Bilancio; Totò Lentini che a metà dicembre scorso, – già eletto nelle passate legislature con Mpa e Udc, transitato in Articolo 4 e poi primo dei non eletti nella fila di Forza Italia alle regionali del 5 novembre 2017 con 4.850 voti e subentrato a Giuseppe Milazzo, eletto parlamentare europeo – è passato con Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni.