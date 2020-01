Ritardi nella consegna della posta, i residenti di Aragona: “pretendiamo nostri diritti”

Si sono riuniti i residenti della zona periferiche di Aragona per discutere dei ritardi nella consegna di bollette, lettere e corrispondenza varia.

“C’e’ chi non riceve posta da un paio di mesi e ha subito il taglio di luce e telefono per morosità, alcuni non hanno ricevuto pacchi, e molte sono le segnalazioni che abbiamo fatto prima al Sindaco Pendolino e poi alle Poste Italiane, dichiara uno dei residenti Michele Angelo Farruggia. Faremo segnalazione anche all’Agcom, e chiediamo che venga ripristinato il servizio, e che sopratutto il Comune si adoperi per stabilire la denominazione delle vie e dei numeri civici”

Tra le altre cose sono state installate le cassette modulari sulle strade di ingresso delle contrade, ma le stesse non sono state ancora assegnate e di conseguenza ai residenti non viene recapitata la posta.

https://youtu.be/6Yimxrqyb4A