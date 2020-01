Continua l’escalation di successi di Giovanni Sciabbarrasi

Abbiamo già scritto di Giovanni Sciabbarrasi e seguitiamo a farlo perché il suo percorso è segnato da successi già acquisiti e molti che sicuramente verranno. Il suo pianoforte fa volteggiare nell’aria l’armonia delle note che lui interpreta. Il suo impegno, il suo talento innato e la sua dedizione sono i tre ingredienti che gli hanno permesso di realizzare i suoi sogni. Dopo essere stato in tournée con Giordana, ormai famosa cantautrice italiana, che si è classificata seconda alla diciottesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi vincendo il premio della critica giornalistica TIM, dopo aver partecipato ad amici vip e al programma televisivo Amici di Maria De Filippi nelle vesti di coach, il nostro Giovanni continua a far parlare di sé. Difatti il 31 dicembre 2019 è stata annunciata la partecipazione al Festival di Sanremo 2020 di Giordana con il brano “come mia madre” e la stessa cantautrice ha fortemente voluto accanto a sé come direttore d’orchestra a Sanremo 2020 il nostro Giovanni. Noi gli rivolgiamo i più sinceri complimenti per i risultati raggiunti, per Ravanusa è un onore avere dei concittadini preparati e brillanti come Giovanni che sta portando alto il nome del nostro comune. L’aspetto più bello di questo genio della musica è il fatto che è rimasto sempre legato alla sua città natale. A Giovanni auguro di proseguire nella sua carriera in maniera così brillante e prestigiosa, sicuro che Ravanusa gli sarà sempre vicina e lo sosterrà come questo straordinario artista merita. Ad maiora Semper

