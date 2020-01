Favara, violenza sessuale su minore: chiesto rinvio a giudizio

Avrebbe abusato della figlia minorenne di un amico che lo stava ospitando in Romania dove si erano recati in cerca di lavoro. Per questo motivo il pm Elenia Manno ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di un 32enne di Favara con l’accusa di violenza sessuale.

I fatti, secondo la ricostruzione accusatoria, sarebbero avvenuti nell’estate 2018. L’imputato avrebbe approfittato dell’assenza dell’amico per abusare della figlia. Quest’ultima è stata sentita lo scorso giugno durante l’incidente probatorio chiesto e ottenuto dalla Procura di Agrigento per “cristallizzare” la prova.

L’udienza preliminare approda in aula il prossimo 10 marzo davanti il gup del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto.