Licata, 14 mila euro per verifiche su solai di due scuole

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha concesso al Comune di Licata un finanziamento pari ad € 14.000,00 (quattordicimila) per l’esecuzione di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di due edifici scolastici di Licata. A darne notizia, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Galanti, è l’ass. alla P.I. E al Patrimonio Violetta Callea.

L’importo sarà utilizzato alle verifiche necessarie sui solai e controsoffitti dei plessi “Badia” di via Dante, e “Gaetano De Pasquali” di via San Francesco. Il finanziamento rientro in un più ampio progetto di monitoraggio dei plessi scolastici cittadini di proprietà de comunale.

“Gli edifici Badia e Gaetano De Pasquali – sono le parole dell’assessore alla P.I. – sono, com’è noto – antichi per cui è fondamentale verificare la condizione dei solai, per garantire sicurezza di chi vi trascorre . Buona parte della giornata. Entro i termini previsti dal bando abbiamo presentato la richiesta ottenendo il finanziamento che ci consentirà di eseguire le indagini diagnostiche dei soli e dei controsoffitti, propedeutiche agli interventi di consolidamento. Siamo in attesa – ha concluso l’assess. Callea – di ricevere alcuni chiarimenti dal MIUR, per poi procedere con le istanze per la partecipazione al bando di finanziamento per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici>>.