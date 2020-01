Porto Empedocle, presidente del Consiglio comunale dona defibrillatore alla scuola media

la presidente del Consiglio comunale di Porto Empedocle dott.ssa Marilù Caci ha donato alla Scuola Secondaria di I grado “Luigi Rizzo” un defibrillatore a tutela degli alunni e del personale scolastico. A nome di tutti gli studenti e del personale della scuola, la dirigente prof.ssa Ernesta Musca esprime un profondo ringraziamento alla dott.ssa Caci per l’omaggio di questo dispositivo salvavita, in grado di offrire una maggior tutela all’interno di una struttura nella quale i ragazzi trascorrono tante ore della propria vita. La donatrice, con il suo gesto di solidarietà, ha dato alla scuola un’indicazione educativa forte, mirata alla costruzione di una cultura della prevenzione che diventa fondamentale ovunque e, principalmente, all’interno della scuola dove la presenza di un dispositivo DAE è una garanzia di sicurezza per un’azione adeguata in caso di immediata necessità.

loading..