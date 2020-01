Scuola dell’Infanzia e Primaria “F.Crispi” di Canicattì. “Infanzia e cambiamenti educativi: i comportamenti a rischio e le nuove dipendenze”.

La Scuola dell’Infanzia e Primaria “F. Crispi” di Canicattì, ubicata nel monumentale edificio che domina il centro storico di Borgalino, nell’ambito delle azioni proposte dall’I.C.S. “Sen. Gangitano”, promuove nei giorni del 29 Gennaio e del 5-12 Febbraio, dalle ore 9:00, nei propri locali di Via Colombo, tre incontri formativi destinati ai genitori e a tutti coloro che desiderino approfondire tematiche relative all’infanzia e allo sviluppo cognitivo ed emotivo dei bambini. Il percorso di riflessione sarà guidato dalla Prof.ssa Anna Fulco Luglio, psicopedagogista di chiara fama, che osserva e analizza, da anni, grazie alle proprie competenze specifiche, la fragilità delle relazioni genitoriali e la necessità di un confronto continuo. Strumenti, strategie e modalità di miglioramento di tali dinamiche tra genitori, figli e insegnanti, attraverso la tecnica dell’ascolto attivo, saranno il filo conduttore delle attività.

Affrontare tempestivamente le difficoltà comunicative può scongiurare, infatti, il pericolo che si strutturino, in seno alla famiglia, rapporti negativi o aggressivi sui quali è difficile in seguito intervenire. Il Dirigente Scolastico Prof. Ivan Cappucci, a tale scopo, promuove la realizzazione di un percorso che stimoli i genitori e gli insegnanti alla riflessione sui propri ruoli educativi, in un clima di collaborazione reciproca. Così definisce l’opportunità di creare momenti di dialogo con le famiglie la Prof.ssa M. Stella Marchese Ragona, curatrice dell’iniziativa “…l’alleanza tra scuola e genitori non solo è possibile ma si rivela necessaria! La nostra missione è valorizzare questa collaborazione educativa, fornire ai genitori un supporto, creare occasioni di confronto, consolidare il rapporto di fiducia, essere riferimenti credibili e significativi. E’ necessario, a tale scopo, sentirsi parte di una squadra; la nostra scuola riconosce da sempre, in modo concreto, i genitori come partner nello sviluppo dell’educazione dei bambini e non è nuova a questi interventi. Sono davvero tante le famiglie che, da tempo, interagiscono nelle nostre attività, dimostrando in ogni occasione impegno ed entusiasmo.

Inoltre abbiamo l’opportunità di avvalerci della collaborazione dell’ASP di Canicattì per il servizio di Educazione alla Salute e Medicina Scolastica, di cui è responsabile la Dott.ssa Edda Asaro, del sostegno in attività di recupero e di contrasto alla dispersione scolastica promosse dal Gruppo di Volontariato Vincenziano, del contributo dell’Associazione culturale “Un’altra storia”, impegnata in attività laboratoriali con i bambini finalizzate al recupero delle tradizioni e della memoria storica del nobile quartiere di Borgalino. Oltre alla partecipazione di tante meravigliose persone, che si spendono a beneficio della nostra comunità scolastica, possiamo vantare un unicum per la nostra città riguardo la ricchezza strutturale dell’edificio, di recente, grazie al presidio FAI organizzato dal Liceo Classico “U. Foscolo”, meta di visitatori e fruitori delle mostre organizzate al suo interno. Abbiamo attrezzati laboratori, tra cui l’artistico, l’informatico e il laboratorio di strumento musicale.

Il nostro edificio, inoltre, offre ampi spazi anche all’esterno, con un’attrezzata area di gioco destinata alle attività ricreative dei più piccoli. E’ la scuola che si onora di aver avuto, tra i propri banchi, la presenza del giovane Rosario Livatino, il cui sacrificio umano è, per i nostri alunni, costante riferimento al valore della legalità. Un’altro utile presidio di collaborazione e supporto si delinea all’interno degli organi collegiali, tra questi mi preme rivolgere un sentito ringraziamento al Pres. del Consiglio d’Istituto Sig. Fernando Vaccaro, esemplare nell’adoperarsi fattivamente in azioni di sostegno e di promozione che si realizzano a favore dell’utenza e del territorio. Per queste ragioni, e per altro ancora, tutto il corpo docente sarebbe lieto di poter accogliere coloro che volessero affrontare un percorso di formazione e di approfondimento a beneficio della serena crescita dei propri figli.

Il nostro unico desiderio è far confluire queste sinergie nella prospettiva di un miglioramento, garantire, quindi, il futuro dei bimbi che vengono iscritti alle nostre classi, il futuro delle nuove generazioni…”. Una delle occasioni d’incontro promosse dalla Scuola Crispi, inoltre, verterà sul tema delle “Nuove dipendenze e dei comportamenti a rischio”, e vedrà la collaborazione dell’Avv.ssa Katia Gueli, esperta in azioni preventive e strategie di contrasto delle dipendenze legate ai mezzi digitali. Crediamo, infatti, nella settimana in cui sarà indetta la giornata nazionale a favore di azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, che i genitori possano trovare utili riferimenti di riflessione.