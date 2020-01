Stalking ad una dottoressa: condannato 39enne

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Alessandro Quattrocchi ha condannato alla pena di quattro mesi di reclusione il 39enne agrigentino per il reato di stalking.

I fatti risalgono all’aprile 2015 e sarebbero maturati nel mondo dell’associazionismo che si occupa della cura di animali e cani randagi. L’uomo, una volta entrato in contatto con la dottoressa, ha cominciato ad essere sempre più “pesante” con messaggi inviati al cellulare o tramite Facebook. Missive che sarebbero divenute sempre più insistenti e, in qualche occasione, sarebbero sfociate anche in minacce.

L’accusa, rappresentata dal pm Brunella Sardoni, chiedeva la condanna dell’imputato a nove mesi.