Campobello di Licata, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi indifferenziati

Il Comune ha determinato il trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi indifferenziati (secco residuo), presso l’ impianto gestito da “Ambiente e Tecnologia”, nelle more della consegna della vasca cosiddetta “B2” della discarica contrada “Cozzo Vuturo” di Enna, per l’importo di 29 mila 7oo. Approvato l’Integrazione importo spesa. Il documento dirigenziale è stato trasmesso a sindaco segretario comunale e settori interessati.

Giovanni Blanda