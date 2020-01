Fermato con un etto di cocaina: pizzaiolo patteggia

Ok dal giudice per l’udienza preliminare Luisa Turco al patteggiamento del pizzaiolo agrigentino arrestato lo scorso febbraio dai carabinieri della Compagnia di Agrigento con 124g di cocaina in auto. L’accordo tra le parti – il pm Gloria Andreoli e l’avvocato Salvatore Pennica – definisce la condanna dell’agrigentino a due anni e otto mesi di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di droga.

