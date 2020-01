Legno e ferro sulla spiaggia di San Leone, la denuncia di Mareamico

Ferro e legno abbandonato sotto la spiaggia di San Leone, nell’Agrigentino. Lo denuncia la delegazione di Agrigento di Mareamico attraverso un post su Facebook.

I volontari hanno anche pubblicato un video-denuncia con il quale viene evidenziato lo stato della bella spiaggia sabbiosa di San Leone. “In questi giorni a San Leone, nel viale delle dune, grazie ad una eccezionale deposizione di sabbia, la spiaggia risulta larga quasi 40 metri – si legge nella nota di Mareamico Agrigento -. Al di sotto di essa insistono ancora una ventina di ferri e legni, residuati dallo smontaggio approssimativo del locale “oceanomare”, che durante la prossima stagione estiva ricompariranno nuovamente e pericolosamente sulla battigia”.

La delegazione agrigentina di Mareamico chiede agli organi competenti in materia di tutela delle spiagge di eliminare definitivamente e riportare in sicurezza ed in piena balneazione, questo tratto di mare. “Proprio con questa motivazione abbiamo allertato la Capitaneria di porto e l’Ufficio del Demanio marittimo”, conclude Mareamico.