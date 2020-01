Naro: il Sindaco Brandara dopo i controlli di ARPA sulle onde elettromagnetiche

l Sindaco di Naro Maria Grazia Brandara ha comunicato i dati di ARPA dopo le misurazioni delle onde elettromagnetiche fatte dell’agenzia nel territorio e nel centro abitato di Naro.

Dichiarazione del Sindaco:

“A inizio mandato uno dei miei primi atti era stato quello di contattare ARPA richiedendo le misurazioni delle onde elettromagnetiche nel centro abitato di Naro e nel suo territorio.

Gli esiti delle misurazioni di ARPA non hanno riscontrato superamenti dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dunque non c’è nessun danno per la salute dei naresi”.