Venerdì l’esame della mozione di sfiducia al Sindaco Francesca Valenti

Il Consiglio comunale di Sciacca esaminerà la mozione di sfiducia al Sindaco Francesca Valenti nella riunione convocata per venerdì 31 gennaio, alle ore 17,00. La decisione è stata assunta a seguito di una conferenza dei capigruppo consiliari svoltasi ieri. L’indicazione è arrivata dal Presidente del Consiglio Comunale, Pasquale Montalbano, mentre dall’opposizione è emersa la preferenza per altre date, un po’ più avanti nel tempo. La normativa vigente, infatti, prevede che la mozione di sfiducia debba essere portata in consiglio non prima di 10 e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. In questo modo, la coalizione che fa capo al Sindaco Valenti ha voluto certamente dare un’accelerazione all’iter della mozione portando il consiglio ad esprimersi nel minor tempo possibile.

