Morte Loredana Guida, il deputato Sodano scrive al Ministro della Salute

“Ho scritto al Ministro della Salute Roberto Speranza per chiedergli di intervenire direttamente sul caso della prematura scomparsa di Loredana Guida”. Così il portavoce M5S alla camera dei deputati Michele Sodano. “La rete ospedaliera della Sicilia deve essere messa sotto la lente di ingrandimento delle autorità, scrive Sodano, per verificare quanto e se, una gestione prettamente politica delle aziende sanitarie siciliane abbia impedito lo sviluppo di un servizio di cura e prevenzione efficiente così come dovrebbe essere nel 2020. Mi stringo al dolore della famiglia Guida, per l’inaspettata e ingiusta scomparsa di Loredana. Un lutto cittadino”.

