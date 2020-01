Morto in attesa di una visita medica, procura apre fascicolo

La procura di Catania ha aperto un fascicolo per la morte dell’avvocato Carmelo Scarso, già presidente del consiglio comunale di Modica, dopo la lettera-denuncia fatta dalla figlia Alessia, la regista del film ‘Italo’, nella quale denunciava i ritardi della sanità pubblica siciliana.

Le ipotesi di reato sono rifiuto di atti d’ufficio e omicidio colposo in ambito sanitario.

“Con la mia famiglia rimaniamo a disposizione della magistratura – dice Alessia Scarso in un post su Fb – come lo siamo stati della politica, per fare luce su una vicenda che ha rivelato criticità importanti. Ringrazio il Codacons per essersi rivolto a un referente giudiziario, dato che le parti politiche tendono a dimenticare, giustificare o cavalcare le notizie. Esistono tantissimi casi di persone vittime di questo momento di crisi della sanità pubblica, persone che però non scrivono lettere a nessuno per raccontare ciò che gli succede. Che il lavoro della magistratura possa focalizzare i nodi ed eventuali responsabilità, così che si attivi un circuito di soluzioni per il bene di tutti”.