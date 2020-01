Palma di Montechiaro, deve scontare pena di 8 mesi: 39enne ai domiciliari

A Palma di Montechiaro, gli agenti del locale Commissariato di Polizia, in esecuzione all’ordinanza nr 2020/258 SIUS 2019/3410, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo in data 21.01.2020, sottoponeva alla misura alternativa della detenzione domiciliare per V.S. 39 anni, il quale deve scontare la pena di mesi 8 di reclusione per il reato di evasione.

