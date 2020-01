Porto Empedocle, paura per incendio divampato in casa di riposo

Panico in una struttura che accoglie anziani a Porto Empedocle. Per cause ancora in fase di accertamento un incendio è divampato all’intero di una stanza dove si trovavano diversi ospiti. Forse un cortocircuito o probabilmente una sigaretta lasciata accesa ha innescato le fiamme.

Tempestivo l’intervento degli stessi operatori della struttura prima e di una squadra di Vigili del Fuoco giunti dal Comando di Villaseta. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone anche se un’auto medica è stata allertata per ogni evenienza.