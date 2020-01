Ravanusa, finanziati 2milioni di euro per la ricostruzione della Palestra Comunale di Via Rinascita

Con Decreto del Dirigente Generale n. 104 del 28 Gennaio 2020 l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana ha ammesso a finanziamento i Lavori di ristrutturazione della Palestra Comunale di Via Rinascita a Ravanusa per un importo di 2milioni di euro.

A darne notizia il Sindaco Carmelo D’Angelo che riesce a centrare un altro obiettivo della sua amministrazione avendo partecipato all’Avviso Pubblico per l’aggiornamento della programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione dell’art 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca, – Annualità 2019″ pubblicato lo scorso 30 aprile 2019.

Le risorse messe a disposizione dal citato D.L. n. 104 del 2013 serviranno a favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti.

La somma destinata dal MIUR alla Regione Siciliana è di € 47.110.861,59, che ha già trasmesso l’elenco delle opere ammesse a finanziamento entro il 31 gennaio 2020 di cui 26.025.174,89 sono stati destinati ai Comuni siciliani tra cui Ravanusa che, come detto, beneficerà del finanziamento della Palestra Comunale e le rimanenti somme, invece, andranno alle province.

«La realizzazione di una nuova palestra in Via Rinascita è un obiettivo che inseguo da anni» – ha dichiarato Carmelo D’Angelo – «perché è un’opera importante oltre che per la città soprattutto sia per i ragazzi che frequentano la scuola primaria e dell’infanzia di Via Rinascita sia per i ragazzi dell’Istituto superiore Saetta e Livatino».

«Un progetto redatto dall’ufficio tecnico» – ha continuato il primo cittadino – «che ho ritenuto sempre di vitale importanza per i giovani del mio paese fino a spingermi ad andare personalmente a protocollare l’istanza di finanziamento e fare più di cinque ore di fila al Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione in via degli Emiri a Palermo».

«Ringrazio i miei collaboratori e l’ufficio tecnico» ha sottolineato il Sindaco – «che con il finanziamento e la costruzione di questa opera mi fanno orgogliosamente raggiungere l’obiettivo di avere ristrutturato, durante la mia sindacatura, tutti gli edifici scolastici di Ravanusa».

«Ritengo doveroso» – ha concluso Carmelo D’Angelo – «rivolgere un apprezzamento anche al Dipartimento Regionale all’Istruzione ed all’Assessore Roberto La Galla per l’impegno e l’attenzione profusi sulle questioni di edilizia scolastica».