Botte a convivente e abusi su nipote: sorveglianza speciale per 58enne

Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per due anni a carico di un 58enne di Porto Empedocle, in atto e’ agli arresti domiciliari con dispositivo braccialetto elettronico per maltrattamenti della coniuge e dopo della compagna, nonche’ abusi sessuali su una minore, nipote dell’ex convivente. Il provvedimento e’ stato deciso dalla Sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo, su proposta del questore di Agrigento. E’ stata pertanto applicata, spiega la questura della citta’ dei templi, la nuova normativa del Codice Antimafia che in materia di misura di prevenzione prevede anche per questi reati la proposta della sorveglianza speciale.

