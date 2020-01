Campobello di Licata, lotta al randagismo

La pubblica amministrazione ha deliberato di assegnare la prosecuzione del contratto con la ditta “Rifugio Mamiani”, di Caltanissetta, per il servizio di cattura e custodia dei cani randagi. Il servizio prevede un costo giornaliero per cane di euro 3,50, oltre iva, e per l’importo complessivo di euro 25 mila. Il Comune è, tra gli enti interessati, volto al contrasto ed alla prevenzione del fenomeno del randagismo, come la Regione e l’Azienda sanitaria provinciale, ed è l’Ente che deve garantire il servizio di cattura dei cani vaganti e randagi.

Giovanni Blanda