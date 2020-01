Favara, incontro- dibattito sul tema “Famiglie connesse o sconnesse?”

Domenica 2 febbraio 2020 alle ore 16 presso il salone “Don Pino Puglisi” della Parrocchia SS. Pietro e Paolo, si terrà un incontro- dibattito sul tema “Famiglie connesse o disconnesse? Social, media & family”, promosso dalla pastorale familiare Area Mamre del Consiglio Pastorale Cittadino.

Relatori saranno il prof. Francesco Pira, sociologo, don Mimmo Zambito , giudice del tribunale Ecclesiatico di Agrigento.

Introdurrà i lavori il Parroco Don Michele Termine; coordinatori saranno Rosetta Sgarito e Nuccio Nina, responsabili dell’Area Mamre

Su questo evento i coniugi Rosetta e Nuccio Nina dichiarano: “Oggi incarnare il Vangelo nella famiglia vuol dire affrontare dei temi assolutamente attuali e urgenti. Dobbiamo confrontarci con le nuove sfide educative, sottolineate anche dalla Chiesa nei suoi ultimi documenti come l’esortazione apostolica “Amoris Laetitia”.

In riferimento alla rivoluzione digitale, questa capacità di essere sempre connessi e per certi versi collegati alle persone che amiamo, con cui lavoriamo o che semplicemente frequentiamo nel nostro tempo libero, ha sicuramente ridotto il tempo tecnico con cui comunicare, ma ha anche ampliato le distanze tra le persone, a volte, anche in famiglia.

Altre connessioni vitali, mentali e affettive occorrono per rendere una famiglia capace di incarnare il Vangelo. Rafforzare l’educazione è il compito dei genitori che si trovano a volte smarriti di fronte ai cambiamenti insorti con le nuove tecnologie. Organizzare incontri dibattiti con le famiglie attraverso la presenza di relatori qualificati è non solo utile ma necessario per la crescita delle relazioni all’interno della famiglia. Figli si nasce genitori si diventa! “