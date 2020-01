I ragazzi dell’Euroform titolari di un ristorante per un giorno… la pratica che va oltre la teoria ( video intervista)

Dalla teoria alla pratica, è stato questo l’intendo della serata organizzata giovedì sera dall’Euroform sede di Canicattì presso i locali della Corte dei Monaci . Uno staff di alunni dell’istituto capitanati da uno staff di docenti e da insegnanti di sala d’eccezione , hanno simulato di dovere gestire un locale, in questo caso un ristorante con una proposta gastronomica di livello, per una sera . Il tutto con cibo vero e piatti gourmet , ma anche con clienti veri.

Una sala gremita di ospiti , in questo caso ospiti di Euroform, sindaci di diversi comuni, amministratori, dirigenti scolastici, insegnati di altri istituti scolastici tutti insieme per degustare le prelibatezze che sono stati capaci di preparare i ragazzi. Un servizio in sala di altissimo livello con una cura dei particolari da ristorante di primordine .

I ragazzi a fine serata sono stati ricompensati da un fragoroso applauso e dai tantissimi complimenti dei presenti. Ma facciamoci raccontare la serata dalla Tutor Giusy Brancato e dalle immagini della serata