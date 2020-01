Licata, rinnovati 17 contratti per progetto “Sia”

Alla presenza del Sindaco Giuseppe Galanti, del suo vice Antonio Montana, dell’asses. Ai Servizi Sociali Violetta Callea, del Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Russotto e del Segretario generale dell’Ente, Laura Tartaglia, si proceduto al rinnovo e, conseguente sottoscrizione dei contratti per la realzizazione del Progetto pere l’attuazione del Sostegno all’Inclusione Attiva – SIA – a valere sul fondo Sociale Europeo , Programma 2014 – 2020 del PON Inclusione “CUP”. A sottoscrivere il contratto 2 psicologi, 7 educatori professionali e 8 assistenti sociali. Gli operatori assunti provvederanno alla presa in carico del nucleo familiare attraverso la valutazione multidimensionale i progetti personalizzati personalizzati in favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza e del Reddito di Inclusione.

Il tutto avverrà attraverso l’attivazione di interventi socio -educativi, sostegno psicologico e attivazione lavorativa.Alla sottoscrizione dei contratti hanno assistito anche la coordinatrice del Distretto Socio Sanitario D5 costituito dai Comuni di Licata (capofila) e Palma di Montechiaro , Silvana Burgio