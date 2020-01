Morte Loredana Guida, Firetto convoca i dirigenti Asp

Il sindaco Calogero Firetto ha convocato questa mattina in Comune i responsabili della Direzione dell’ospedale “San Giovanni di Dio” alla luce del recente decesso dell’agrigentina L.G. stroncata dalla Malaria. Durante l’incontro, cui ha preso parte anche l’assessore comunale alla Sanità, Gerlando Riolo, sono state chieste informazioni dettagliate su quanto accaduto nel Pronto Soccorso, informazioni che sono state riferite solo parzialmente in quanto materia d’indagine.

Il Sindaco Firetto ha rassegnato il forte turbamento della comunità agrigentina per quanto accaduto reclamando un tempestivo impegno da parte della direzione sanitaria per la realizzazione di un’unità operativa per le malattie infettive ed il potenziamento del reparto ospedaliero del Pronto Soccorso.