Ravanusa: Consegnati i premi di “Aiutaci ad Aiutare e Vinci Donando”

Grande soddisfazione per la riuscita della Raccolta Fondi “Aiutaci ad Aiutare e Vinci Donando” che ha visto coinvolti numerosi volontari del Centro ACAMS – Sociale e Solidarietà nella distribuzione dei biglietti.

Una pronta risposta è giunta soprattutto dalla popolazione tutta, non solo di Ravanusa ma anche dai paesi limitrofi come Campobello di Licata, Canicattì, Favara, San Cataldo, Delia, Sommatino, Enna, Catania, San Biagio Platani, Casteltermini, Bivona e tanti altri.

Dopo l’estrazione ufficiale del 6 Gennaio, organizzata in occasione dell’arrivo dei Re Magi presso la Chiesa Madre San Giacomo di Ravanusa, alla presenza del coordinatore Tanino Piazza, del Maestro Andrea Tricoli, dei volontari “speciali” Michele Longo e Marialuisa Sciandrone, dell’Arciprete Don Filippo Barbera e di tutta la comunità parrocchiale, ad aggiudicarsi il 1° premio della TV 55”, biglietto verde V 62, è stato Luigi La Greca, titolare della Pizzeria La Regina di Ravanusa, che, dopo aver ringraziato, ha dichiarato di voler posizionare il gradito premio all’interno dell’attività ad uso di tutti i clienti lasciando una targa a ricordo del progetto (vedi foto);

il 2° premio del Soggiorno SPA per 2 persone, biglietto rosa Y 59, è stato vinto e consegnato a Canicattì mentre il 3° premio del Tablet 10”, biglietto rosa H 77, è stato vinto e consegnato a Favara.

Ricordiamo che la raccolta fondi ha come obiettivo di:

– garantire alle famiglie in disagio economico beni alimentari di prima necessità gratuiti (grazie al dipartimento ACAMS – Sociale e Solidarietà e dell’associazione ARSOSS Servizio Ambulanza e Trasporto Emodializzati);

– garantire ai ragazzi appartenenti a famiglie in disagio economico e sociale attività artistiche, musicali e sportive gratuite grazie ai Tamburi e Bandiere nel Gruppo storico dei Guerrieri Ravim (grazie al dipartimento ACAMS – Sport e Tradizioni);

– garantire ai ragazzi con disabilità l’utilizzo di attrezzature per la Musicoterapia adeguate grazie al progetto CR&A Abile Anch’io (grazie al dipartimento ACAMS – Artisti e Musicisti).

“Abbiamo raggiunto un buon risultato, dice la responsabile del progetto ed ex catechista Elia Maria Petix, dimostrando ancora una volta la sensibilità delle persone verso i temi riguardanti la difficoltà economica e sociale delle famiglie, la disabilità e l’integrazione”.

“Siamo sempre pronti ad accogliere quanti in difficoltà, dice il Direttore del Centro ACAMS Maestro Andrea Tricoli, e siamo grati a coloro che, silenziosamente, economicamente o con il volontariato, danno una mano a queste famiglie e questi ragazzi”.

Si ringraziano i volontari, responsabili e coordinatori:

Tanino Piazza, Gaya Tricoli, Antonino Sutera Sardo, Edy Tricoli, Giusi Gambino, Antonella Minacori, Ottaviano Michele, Daniela Petix, Lucia Petix, Salvatore Petix, Maria Rosa Scarlatta, Patrizia Sciascia, Marzio Borsellino, Dino Terrana.